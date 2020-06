Pai mata própria filha a paulada e envia mensagem para mãe

Roiraima – O sentimento é de revolta pela morte da criança, A. S. S. S., de 1 ano e 9 meses, morta pelo próprio pai, D. S. S., na quinta-feira (25). Assim que recebeu a informação a PM se deslocou até o local na LC-55 da RO-257, a 22 km de Ariquemes.

O suspeito se entregou aos policiais nas proximidades do local do crime. De acordo com as informações, o suspeito confessou que matou sua filha para se vingar da mulher, que segundo ele, teria lhe traído.

Ao relatar detalhes sobre como teria executado o crime, o homem disse que primeiramente enforcou a criança, depois terminou de executar a criança a pauladas. Ele chegou afirmar que sofre de depressão.

O Delegado de Polícia, Dr. Leandro, realiza o flagrante na Unidade de Segurança Pública (UNISP) e o corpo foi liberado para a funerária para os procedimentos fúnebres.