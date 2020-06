Unidades do PAC’s retornam com as atividades no dia 29 de junho

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), fará a reabertura de todas as unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do Estado do Amazonas na próxima segunda-feira (29/6). Os espaços vão reabrir, seguindo todas as medidas de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS) contra o novo coronavírus.

Os PACs da capital vão reabrir às 8h, seguindo o horário normal de funcionamento até 17h. No interior, as atividades são das 8h às 14h. A capital vai reabrir os PACs São José, Sumaúma, Compensa, Galeria, Alvorada, Educandos, Leste e Via Norte. Na segunda-feira, a Sejusc também fará a reinauguração do PAC Parque 10, localizado no Shopping Parque 10 Mall, na zona centro-sul da cidade. No interior, serão reabertos os PACs dos municípios de Parintins, Manacapuru, Itacoatiara e Iranduba.

Mudanças – Com a paralisação das atividades desde o dia 18 de março, após decreto, o Governo do Estado efetivou uma reforma em três unidades do PAC localizadas nos bairros Compensa, Educandos e Alvorada. Os prédios passaram por limpeza, higienização, pintura e trocas de lâmpadas. Até então, a Sejusc estava executando somente os serviços de emissão de documentos por meio de agendamento telefônico e nas tendas localizadas em sete agências da Caixa Econômica.

Outra novidade será a reinauguração do PAC Parque 10, que estava com as atividades paralisadas desde 2018. O local contará com serviços da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Procon Amazonas e do Bradesco, entre outros.