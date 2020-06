Bacia do Rio Putumayo-Içá terá US$ 14 milhões para projeto de gestão hídrica internacional

Amazonas – A gestão dos ecossistemas de água doce e recursos aquáticos do Amazonas ganhou um importante impulso, neste mês, com a aprovação do projeto de Gerenciamento Integrado de Bacias Hidrográficas do Rio Putumayo-Içá – único rio da bacia amazônica que drena territórios da Colômbia, Equador, Peru e Brasil. Em reunião virtual, o Fundo Global para o Meio Ambiente (no inglês, Global Environment Facility – GEF) autorizou a execução do programa, orçado em US$ 14 milhões.

O Rio Putumayo-Içá, denominado Rio Içá em seu lado brasileiro, deságua próximo ao município de Santo Antônio do Içá (a 881 quilômetros de Manaus). No Brasil, o Governo Federal, por meio dos Ministérios da Economia, Meio Ambiente e Relações Exteriores, definiu o GEF como ponto focal das ações e indicou o Amazonas para a articulação do projeto. No âmbito local, as atividades do programa vão ocorrer integralmente no Amazonas, coordenadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

“O investimento que o Amazonas irá receber apoiará a conservação da grande biodiversidade existente na bacia, que tem grande parte de sua extensão situada em territórios indígenas e Unidades de Conservação. Essa integração com os demais países interessados também mostra o compromisso mundial em aprimorar a gestão hídrica e conservar a Amazônia”, disse o titular da Sema, Eduardo Taveira.

O objetivo do programa é integrar a governança das comunidades locais e das entidades públicas para uma visão compartilhada do Rio Putumayo-Içá, visando a mitigação da contaminação de mercúrio e o fortalecimento da gestão dos recursos hídricos e ecossistemas, por meio do manejo sustentável, em especial da pesca. No Amazonas, a previsão é que o projeto comece a ser implementado em 2021.