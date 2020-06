Brasil tem mais 1.109 mortes por coronavírus e total de óbitos passa de 57 mil

Covid-19 – O Brasil registrou neste sábado (27) mais 1.109 mortes por coronavírus e 38.693 novos casos confirmados, segundo dados do Ministério da Saúde do governo Jair Bolsonaro. O país soma agora 57.070 óbitos e 1.313.667 pessoas infectadas, desde o início da pandemia.

Os registros, que costumam ser menores no final de semana porque há menos equipes trabalhando, permaneceram elevados. O país vive um crescimento no contágio há cerca de duas semanas que coincide com a retomada das atividades em várias regiões.