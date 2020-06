Idosa de 101 anos se recupera do coronavírus em Parintins

Outras 8 pessoas da mesma família também testaram positivo para a doença e já passaram pelo período de transmissão. Uma delas é a filha mais velha de dona Judith, Rosinete Batista. Que contou como se sente ao ver a mãe curada.

“Para mim e para a família foi uma grande graça que ela recebeu. O que chama atenção é que ela não passou muito mal, não precisou de internação. Nós todos estamos muito felizes com a recuperação dela”, disse.

A Fundação de Vigilância em saúde do município de Parintins informou que montou uma força-tarefa após perceber uma alta taxa de contaminação em idosos na cidade. O órgão envia equipes até as casas desses idosos para realizarem testes rápidos de covid-19. Caso os resultados sejam positivos, os pacientes são encaminhados aos profissionais para atendimento.

A coordenadora do órgão no município, Elaine Pires disse em entrevista que dona Judith foi detectada nessa busca ativa, tratada e está recuperada.

Ainda segundo ela, a medida de contenção com idosos em Parintins fez com que o número de óbitos caísse de 45 óbitos em maio para 15 no mês de junho, já que os idosos representavam, segundo ela, maior parte das mortes.