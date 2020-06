Menina de 13 anos é fuzilada por bandidos de facção criminosa

Ceará – Ela tinha apenas 13 anos de vida, mas acabou entrando para a lista das “novinhas” mortas pelos bandidos que se auto-intitulam integrantes ou “soldados” das facções criminosas que dominam o Ceará.

A jovem Jaqueline de Sousa Furtado foi assassinada a tiros, na tarde desta segunda-feira (22), na zona Oeste de Fortaleza. O crime é atribuído à guerra entre as facções Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE) que disputam o domínio de território na Grande Barra do Ceará.

Era por volta das 15 horas quando a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de tiroteio na Avenida José Roberto Sales, conhecida como Vila do Mar, na comunidade da Colônia. O confronto entre bandidos das facções acontecia próximo à sede do projeto social “Quatro Varas”.