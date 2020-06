Operação Lava Jato já recuperou R$ 4,5 bilhões ‘roubados’ da Petrobrás

Brasil – Por meio de acordos de leniência (empresas) e delações premiadas, a operação Lava Jato já recuperou R$ 4,5 bilhões do dinheiro público desviado da Petrobrás em esquemas criminosos.

Conforme divulgou, nesta sexta (26) a companhia recebeu R$ 265,1 milhões. Trata-se esse valor de segunda parcela do acordo de leniência com o grupo Technip. Segundo a companhia, participam deste pacto as empresas Technip Brasil e Flexibras.

A Petrobrás informou que só nos últimos 12 meses foi recuperado R$ 1,2 bilhão como resultado das ações da Lava Jato.

A operação de combate à corrupção, que já foi comandada pelo ex-juiz Sérgio Moro, é resultado de atuação conjunta do Ministério Público Federal (MPF), Controladoria-Geral da União (CGU), Advocacia-Geral da União (AGU) e o Departamento de Justiça Norte-Americano (DoJ).

Ações em andamento