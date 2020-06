Primeira reunião virtual do Codam avaliará 50 projetos com investimentos de R$ 1,5 bilhão

Amazonas – Uma pauta diversificada que relaciona 50 projetos industriais com linhas de produção que vão de aparelhos para testagem de amostras sanguíneas e máscaras descartáveis a telefone celular, motonetas e processamento de alimentos regionais. Esse é o foco da primeira reunião virtual do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) que acontece, na próxima terça-feira (30/06), às 10h, via plataforma Teams, com transmissão pelo canal do Youtube. Os projetos industriais incluídos na pauta estão estimados em R$ 1,578 bilhão com geração de 2.815 empregos no período de até três anos.

O link de acesso à transmissão no canal da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) no Youtube é: https://youtu.be/R_MsooaAOoI. O conteúdo integral da pauta da 285ª reunião do Conselho está disponível na página www.sedecti.am.gov.br – item Codam.

Balanço – A última reunião do Codam foi realizada dia 19 de fevereiro deste ano, quando foram aprovados 37 projetos industriais estimados em R$ 782 milhões, com geração de 1 mil vagas no mercado de trabalho, no período de até três anos.