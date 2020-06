Zé Neto, da dupla com Cristiano, é diagnosticado com covid-19

Entretenimento – Zé Neto, da dupla com Cristiano, foi diagnosticado com covid-19. A informação foi divulgada neste sábado (27) pela mulher do cantor, Natália Toscano.

O sertanejo decidiu fazer o teste depois de apresentar febre. Eurides Toscano, pai do cantor, também foi infectado pelo novo coronavírus, mas não teve sintomas. Cristiano fez o teste, mas deu negativo.

Nas redes sociais, Natalia disse que Zé Neto está isolado com o pai na casa da família, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, desde a última quarta-feira (24).

“Podem ficar tranquilos, ele está bem, está ótimo. É só por precaução que tem que fazer o isolamento mesmo. Estou cuidando muito bem dele. Vai passar”, declarou.

Natália, os filhos do casal (Angelina e José Filho) e os demais familiares também realizaram o teste, porém o resultado foi negativo.