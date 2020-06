Saiba quanto poderá sacar do FGTS emergencial a partir de amanhã

Brasil – A Caixa Econômica Federal vai liberar a partir desta segunda-feira (29) o saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), de até R$ 1.045 por trabalhador que tenha conta ativa (do emprego atual) ou inativa (de empregos anteriores).

Os primeiros a receber serão os nascidos em janeiro. Nessa primeira etapa, o total de recursos liberados somam mais de R$ 3,1 bilhões para 4,9 milhões de trabalhadores. O pagamento será primeiro em depósito na conta digital, que o trabalhador poderá pagar contas e fazer compras por meio do aplicativo Caixa Tem. Só a partir de 25 de julho começa o calendário do saque em dinheiro.

O novo saque estava previsto na Medida Provisória nº 946, publicada no dia 17 de abril. A medida é mais uma tentativa do governo para minimizar o impacto do novo coronavírus na vida financeira da população e movimentará durante todo calendário mais de R$ 37,8 bilhões para 60 milhões de trabalhadores.