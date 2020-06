Torcedores diminuem a saudade dos bumbás durante o “Parintins Live”

Parintins – Os torcedores dos bois de Parintins diminuíram um pouco a saudade da apresentação de Caprichoso e Garantido na arena do Centro Cultural de Parintins (Bumbódromo), na noite desse sábado (27/06), durante a transmissão do “Parintins Live”, que reuniu os itens oficiais dos bumbás direto da Ilha Tupinambarana. A transmissão oficial do evento contou com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Na arena, cada boi teve duas horas de apresentação marcada pela emoção da saudade do Festival de Parintins, que tradicionalmente ocorre no último final de semana do mês de junho, mas que neste ano foi suspenso por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19). Durante as apresentações, o público pode contribuir com doações de cestas básicas e depósitos bancários em qualquer valor direcionados às duas associações folclóricas.

Por ordem definida em sorteio, o boi-bumbá Caprichoso foi o primeiro a entrar na arena. Em Manaus, centenas de torcedores acompanharam com entusiasmo a apresentação do boi azul e branco. Na casa do artista plástico e cenógrafo, Juarez Lima, a “Parintins Live” teve tons de festa e muita emoção.

Após duas horas de apresentação, foi a vez do bumbá Garantido entrar na arena. Itens de máscara seguiam o exemplo dos familiares da Sarah Simonetti que, em casa, seguiu todos os protocolos de segurança e distanciamento social para assistir a “Parintins Live”. Ela, que não perdeu um festival desde o ano de 1992, se emocionou ao falar do sentimento de, pela primeira vez em 28 anos, não poder ver o seu boi preferido de perto.