Agricultores financiados pelo Governo do Amazonas apresentam resultados de produção

Amazonas – Em Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus), agricultores familiares e produtores rurais financiados por programas institucionais do Governo do Amazonas apresentam rendimentos na produção. Os resultados foram atestados pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), durante visita técnica para laudo de supervisão às propriedades rurais. A atividade ocorreu na quinta-feira (25), na rodovia AM-363, antiga Estrada da Várzea, e no Ramal da Maricota.

De acordo com o gerente do Idam local, Josué Ramos, as visitas foram realizadas nas áreas contempladas com os programas Pró-Mecanização, Pró-Calcário e Afeam Agro, com projetos elaborados pelo Idam e financiados pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) durante os anos de 2018 e 2019. Durante esse período, o município teve 30 projetos contratados, com valor total de R$ 588.569,84.

“Hoje, essas áreas que foram mecanizadas já se encontram todas plantadas com as culturas de maracujá, banana, melancia e guaraná. Os produtores de maracujá, inclusive, já estão colhendo sua produção, e a expectativa é que se tenha uma boa produção, pois os frutos estão bonitos, sem doenças e pragas”, destacou o gerente.

Avicultura – Na oportunidade, os técnicos do Idam também visitaram a propriedade do criador de aves, Francisco Ancelmo de Jesus, que trabalha com a atividade há mais de três anos. Considerado o maior criador de aves do município, o produtor teve sua atividade financiada pela Afeam, no programa Afeam Agro, com a liberação de crédito no valor de R$ 46 mil.

Segundo o técnico do Idam em Itapiranga, José Miquiles, o produtor começou com mil aves e hoje possui 4 mil, com uma produção diária de sete caixas de ovos (cada caixa tem 12 fôrmas, totalizando 360 ovos). “A produção abastece o mercado local e o consumo é muito grande, então tudo é comercializado aqui mesmo no município”, disse o técnico.

Atualmente, o Idam de Itapiranga atende ainda mais 22 criadores de aves de corte e postura em pequena escala, com um plantel de 3.470 bicos, mas a meta é alcançar a marca de 50 criadores de aves por meio do Projeto Prioritário do Idam para a Avicultura, que já está em execução no município.