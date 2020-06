Amazonas registra 244 novos pacientes infectados pela Covid-19, diz FVS

Covid-19 – O Amazonas diagnosticou mais 244 casos de Covid-19 nesta segunda-feira (29/06), sendo oito casos confirmados por exame de biologia molecular RT-PCR, que detecta casos novos que estão entre o terceiro e o sexto dia de sintomas da doença, e 236 por testes rápidos, com data de sintomas entre oito a 60 dias, totalizando 69.893 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Foram confirmados, de acordo com o boletim, mais dez óbitos pela doença, dos quais oito ocorridos nas últimas 24 horas, e outros dois que tiveram confirmação diagnóstica na data de hoje, elevando para 2.792 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, deste domingo (28/06), foram registrados 33 sepultamentos, sendo um óbito domiciliar.

Ao todo, 56.831 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença. O boletim aponta ainda que 10.270 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias, que se encontram internados ou em isolamento domiciliar.

Internações – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 295 pacientes internados, sendo 193 em leitos clínicos (13 na rede privada e 180 na rede pública) e 102 em UTI (29 na rede privada e 73 na rede pública).

Há ainda outros 171 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 129 estão em leitos clínicos (23 na rede privada e 106 na rede pública) e 42 estão em UTI (10 na rede privada e 32 na rede pública).

Notificação – A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas: e-SUS Notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), até às 10h de cada dia. Em Manaus, foram notificados 75.051 casos, enquanto no interior do estado o número chega a 84.871.

As notificações são realizadas pelas vigilâncias epidemiológicas dos municípios por meio de sistema de informação de saúde e repassadas para a FVS-AM, que consolida os dados. Os casos notificados são confirmados ou descartados, futuramente, por exame laboratorial ou testes rápidos.

Nesta edição, 11 municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados deste boletim. Envira é o único município do Amazonas sem casos confirmados de Covid-19.

Municípios – Dos 69.893 casos confirmados no Amazonas até esta segunda-feira (29/06), 27.132 são de Manaus (38,82%) e 42.761 do interior do estado (61,18%).

Além da capital, 60 municípios têm casos confirmados: Coari (3.720); Manacapuru (3.130); Tefé (2.784); São Gabriel da Cachoeira (2.703); Parintins (2.511); Itacoatiara (1.478); Benjamin Constant (1.458); Tabatinga (1.405); Iranduba (1.219); Presidente Figueiredo (1011); Santo Antônio do Içá (998); Maués (976); Autazes (958); Alvarães (926); Careiro Castanho (922); Barcelos (907); Humaitá (679); Tapauá (677); Rio Preto da Eva (648); São Paulo de Olivença (635); Boca do Acre (625); Barreirinha (604); Anori (566); Fonte Boa (564); Itapiranga (513); Carauari (506); Lábrea (502); Uarini (493); Nova Olinda do Norte (490); Atalaia do Norte (485); Tonantins (453); Eirunepé (438); Borba (434); Novo Aripuanã (410); Amaturá (409); Guajará (406); Beruri (396); Urucurituba (394); Urucará (359); Itamarati (308); Anamã (284);Pauini (284); Santa Isabel do Rio Negro (278); Japurá (258); Jutaí (257); Manaquiri (247); Juruá (215); São Sebastião do Uatumã (215); Novo Airão (211); Manicoré (211); Maraã (199); Boa Vista do Ramos (193); Silves (161); Nhamundá (149); Caapiranga (146); Codajás (140); Canutama (89); Careiro da Várzea (78); Apuí (42) e Ipixuna (4).

Óbitos – Entre pacientes em Manaus, há o registro de 1.771 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus.

No interior, são 55 municípios com óbitos confirmados até o momento, em um total de 1021. A lista inclui Manacapuru (124); Coari (82); Tefé (79); Parintins (75); Tabatinga (74); Itacoatiara (53); São Gabriel da Cachoeira (44); Iranduba (40); Maués (31); Autazes (27); Benjamin Constant (27); Barcelos (22); Presidente Figueiredo (20); Nova Olinda do Norte (20); Santo Antônio do Içá (19); São Paulo de Olivença (18); Humaitá (18); Borba (17); Fonte Boa (16); Tonantins (14); Jutaí (14); Careiro Castanho (13); Rio Preto da Eva (13); Alvarães (13); Manaquiri (12); Anori (10); Boca do Acre (10); Novo Aripuanã (9); Amaturá (8); Barreirinha (7); Lábrea (7); Beruri (6); Carauari (6); Uarini (6); Itapiranga (6); Novo Airão (6); Nhamundá (4); Silves (4); Urucará (4); Careiro da Várzea (4); Manicoré (4); Caapiranga (4); Santa Isabel do Rio Negro (4); Urucurituba (4); Tapauá (3); Codajás (3); Maraã (3); Pauini (3); Atalaia do Norte (2); Boa Vista do Ramos (2); Itamarati (2); Guajará (1); Japurá (1); São Sebastião do Uatumã (1).

Outros 177 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) estão sendo acompanhados. Dentre estes, 156 estão em investigação epidemiológica e 21 aguardando resultado laboratorial. Ao todo, 408 foram descartados para o novo coronavírus.

Serviço disponível – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, em parceria com a Universidade de Estado do Amazonas (UEA), reforça a disponibilidade de forma gratuita por meio do aplicativo Sasi de esclarecimentos à população acerca da prevenção e cuidados sobre a Covid-19. O app pode ser baixado em lojas de aplicativos. Também está disponível o serviço de call center pelo (92) 3090-1902, com oferecimento de atendimento especializado nas áreas médica, psicológica, farmacêutica e de enfermagem para ajudar a população.