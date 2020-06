Argentina combate nuvem de gafanhotos e diminui quantidade da praga

O Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar (Senasa) da Argentina informou que após controle da nuvem de gafanhotos na manhã do sábado, 27, em Corrientes, província do país vizinho, foi constatado uma diminuição na população da praga.

“As temperaturas permitiram movimentos da nuvem a uma curta distância, atualmente localizada a 63 quilômetros de Curuzú Cuatiá, localizada em Corrientes. O deslocamento da nuvem foi monitorado ao longo do dia pelas equipes do Senasa”, disse em publicação no Twitter. De acordo o Senasa, o órgão argentino deve realizar neste domingo, 28, novo controle da praga para diminuir a população.

Mañana por la mañana, de tener las condiciones y con la colaboración de @SRCorrientes, @CRAprensa y el municipio de Curuzú Cuatiá, se realizarán tratamientos terrestres para continuar disminuyendo la población de la manga de langostas. Es clave la colaboración de los productores. pic.twitter.com/QwBKgjJRpM — Senasa Argentina (@SenasaAR) June 28, 2020

Na noite da última quinta-feira, 25, as autoridades argentinas haviam perdido a nuvem de gafanhotos de vista. Na sexta, os insetos foram encontrados a 90 quilômetros a oeste de Curuzú Cuatiá, em uma área de difícil acesso.

Com o enfraquecimento da nuvem e o trabalho feito com aviões e defensivos por parte dos argentinos, é pouco provável que os gafanhotos atravessem a fronteira com o Brasil, mesmo se os ventos e a temperatura contribuírem.

De qualquer maneira, o Ministério da Agricultura declarou estado de emergência fitossanitária no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina devido ao risco de surto de gafanhotos nas áreas produtoras dos dois estados. Equipes do ministério e dos governos estaduais estão acompanhando a movimentação dos insetos e trabalhado em um plano de ação caso a nuvem chegue ao Rio Grande do Sul.