Atalaia do Norte e Beruri começam a entregar de 4,6 mil kits do programa ‘Merenda em Casa’

Amazonas – Dois municípios do interior darão início, nesta segunda-feira (29/06), à distribuição dos kits do programa “Merenda em Casa” a estudantes da rede estadual: Atalaia do Norte e Beruri. Ao todo, cerca de 4,6 mil famílias serão beneficiadas com esta remessa de cestas de alimentação escolar. Diferentemente da capital, no interior, o kit do Governo do Amazonas é retirado na escola em que o aluno está matriculado, conforme cronograma pré-estipulado e divulgado.

Tanto Atalaia do Norte quanto Beruri foram atendidos pelo Programa de Apoio a Gestão Escolar (Pague), por meio do qual o Governo do Amazonas liberou recurso de R$ 5,8 milhões para aquisição dos itens alimentícios no comércio dos próprios municípios – movimentando assim, a economia local.

Já na próxima semana, a partir do dia seis de julho, está prevista a distribuição de 4,4 mil kits do “Merenda em Casa” em Guajará e Ipixuna. “Mais uma semana de muito trabalho se inicia, no interior. Queremos agradecer à comunidade escolar desses municípios, que não mediu esforços para iniciar a entrega dos kits o quanto antes. Só vamos parar quando todos os 61 [municípios do interior] forem atendidos”, prometeu a secretária executiva adjunta do Interior, Ana Maria Araújo.

Entrega – Diferentemente da capital, que contou com um sistema de delivery, no interior, o benefício será retirado na própria escola em que o aluno está matriculado, mediante cronograma pré-estipulado pela Coordenadoria Regional de Educação (CRE) do município.

Durante a entrega dos kits, os pais, responsáveis ou estudantes maiores de idade devem seguir as orientações dos órgãos de saúde, estando de máscaras de pano, utilizando álcool em gel e respeitando a distância mínima entre as pessoas. As medidas são importantes para evitar aglomerações e, consequentemente, a proliferação do novo coronavírus (Covid-19).

Todos os alunos de todos os anos e modalidades matriculados na rede estadual de ensino serão contemplados com o kit do “Merenda em Casa”.