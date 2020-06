Com 692 novos óbitos, Brasil ultrapassa as 58 mil mortes por coronavírus

Covid-19 – Enquanto inúmeras cidades brasileiras avançam na reabertura do comércio e flexibilizam as medidas de isolamento social, a Covid-19 segue avançando com força no país. Novo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na noite desta segunda-feira (29) aponta que, nas últimas 24 horas, foram registrados 692 novos óbitos causados pela doença, totalizando 58.314 mortes desde o início da pandemia.

O número de pessoas infectadas também segue aumentado. Foram 24.052 registros de ontem para hoje e o total de casos confirmados de coronavírus é de 1.368.195.

A região Sudeste continua sendo a que mais concentra casos e mortes causadas pela Covid-19. São 475.989 casos de pessoas infectadas e 26.087 óbitos. A região Nordeste ocupa o segundo lugar na lista de casos, com 469.602 registros da doença e 18.923 mortes.