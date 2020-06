Governo do Amazonas entrega mais respiradores aos municípios do interior

Nesta segunda-feira (29), mais três municípios recebem equipamentos de suporte à vida e treinamento no Hospital Regional José Mendes, em Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus). O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) já entregou mais de 90 respiradores invasivos e não invasivos para os municípios do interior, de aquisição do estadual e federal, além de doações.

São Sebastião do Uatumã, a 247 quilômetros da capital, receberá um respirador e um CPAP (aparelho que envia um fluxo de ar contínuo para as vias respiratórias, por meio de uma máscara). Os municípios de Urucará e Urucurituba, distantes de Manaus respectivamente 261 e 208 quilômetros, vão receber um respirador cada.

Também durante a semana, Coari (a 363 quilômetros da capital), subpolo regional de saúde, receberá dois respiradores, e o município de Codajás (distante 240 quilômetros de Manaus) receberá um. Com a entrega, 85% dos subpolos terão leitos de UCI no estado.

Os equipamentos permitem que sejam implantadas Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs) nos municípios e que, dessa forma, pacientes de Covid-19 recebam atendimento de suporte à vida antes de serem transferidos para a capital. Em alguns casos, as transferências para a capital nem se fazem necessárias.

Somente durante a pandemia, o número de leitos nos municípios quase triplicou, aumentando de 49 para 114. Além dos equipamentos, a Secretaria Executiva Adjunta de Atenção Especializada do Interior (SEAA-Interior) da Susam, que coordena as ações, tem enviado insumos e medicamentos para essas localidades.

De acordo com a secretária estadual de Saúde, Simone Papaiz, a meta é que 100% do interior possua respiradores. “Nós estamos dando continuidade à entrega de aparelhos de suporte à vida para que a gente alcance a totalidade dos municípios com esses equipamentos”, afirmou.