No Amazonas, 73 farmácias já aderiram à campanha “Sinal Vermelho para a Violência Doméstica”

Amazonas – Setenta e três farmácias e drogarias que funcionam no Amazonas já aderiram à campanha “Sinal Vermelho para a Violência Doméstica”, de iniciativa da Associação dos Magistrados do Brasil (AMB) e de órgãos parceiros, entre os quais o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e o Conselho Regional de Farmácia (CRF-AM). As informações são do Toda Hora.

Lançada nacionalmente no último dia 10 de junho, por meio da campanha, estabelecimentos farmacêuticos podem ser procurados por vítimas de violência que precisam de auxílio, bastando à vítima apresentar o símbolo da letra “X” em uma das mãos para que o atendente ou farmacêutico acione uma autoridade policial para lhe prestar o devido auxílio.

O balanço com o número de estabelecimentos que já aderiram à campanha no Estado foi divulgado neste domingo pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar.

Entre os 73 estabelecimentos que fizeram a adesão, estão as Drogarias Santo Remédio (com 46 unidades na capital); as Drogarias Pague Menos (com 19 unidades em Manaus, 1 em Manacapuru, 1 em Itacoatiara e 1 em Parintins); as Drogarias Riachão (4 unidades em Manaus) e a Drogaria Pharmamed (1 unidade em Manaus).

Para aderir à campanha, basta o empresário/farmacêutico acessar o endereço eletrônico: https://www.amb.com.br/sinalvermelho, no qual constam todas as instruções necessárias.