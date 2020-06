Arthur Neto testa positivio para Covid-19

O prefeito Arthur Virgílio Neto testou positivo para a Covid-19, durante exames de rotina realizados na segunda-feira, 29, no hospital Adventista de Manaus. O prefeito teve o diagnóstico por meio de tomografia e segue em isolamento na unidade com quadro estável, inclusive despachando normalmente.

Segundo Boletim Médico, divulgado nesta terça-feira, 30, o prefeito de Manaus se encontra “hemodinamicamente estável, sem necessidade de uso de drogas vasoativas, mantendo boa saturação de oxigênio em ar ambiente, realizando VNI com boa resposta. Lúcido e orientado, recebendo medicações por via oral conforme protocolo institucional”, afirma o documento. VNI é o método de ventilação não invasiva e, seguindo recomendação da equipe médica, o prefeito seguirá em observação nas próximas 24h.

Inauguração do complexo viário Ministro Roberto Campos

A Prefeitura de Manaus informa que já cumpre todos os protocolos dos órgãos de saúde com monitoramento do secretariado e demais autoridades que tiveram contato direto com o prefeito de Manaus na inauguração do complexo viário Ministro Roberto Campos, na avenida Constantino Nery, realizada na tarde de segunda-feira. Mesmo havendo o distanciamento do prefeito com o público, a população que compareceu ao local, caso apresente algum sintoma, poderá buscar atendimento preferencial e fazer a testagem para a doença na recém-inaugurada Clínica da Família Carmen Nicolau, localizada no bairro Lago Azul, zona Norte, bem atrás do Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) onde foi montado o hospital de campanha municipal.