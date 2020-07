Brasil confirma 1.280 novas mortes por Covid-19 e total passa de 59 mil

Covid-19 – O Brasil registrou 1.280 novas mortes por Covid-19 no boletim diário divulgado nesta terça-feira (30) pelo Ministério da Saúde. Com o acréscimo no total de mortes, o país se aproxima de 60 mil vítimas fatais da doença do novo coronavírus — 59.594.

Esta é a quinta semana consecutiva em que o Brasil ultrapassa o patamar de 1,2 mil novos registros de mortes pela Covid-19. Os picos têm sido, em geral, às terças-feiras, que refletem o acumulado do final de semana, que é processado em sua maioria nas segundas-feiras. No entanto, o número do novo boletim é menor do que o da terça-feira passada, quando foram registradas 1.374 novas mortes.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil confirmou 33.846 novos casos da doença, elevando o total para 1.402.041 pessoas infectadas. O ministério estima que 56,3% já tenham se recuperado, contingente que representa cerca de 790 mil pessoas. Outros 552.407 casos estão em acompanhamento.

Os números informados diariamente pelo governo federal refletem a totalização dos casos informados pelas secretarias estaduais de saúde em um período de 24 horas iniciado às 16h do dia anterior. De acordo com a pasta, das 1.374 novas mortes confirmadas, 525 aconteceram nos últimos três dias.

O Brasil é o segundo país com maior número de casos e de mortes pela Covid-19, segundo a Universidade Johns Hopkins. O país está atrás apenas dos Estados Unidos em ambas as listas. Os americanos registram, segundo a universidade, 2,6 milhões de casos e 127,2 mil mortes decorrentes do novo coronavírus.

Segundo o Ministério da Saúde, o estado com o maior número de casos é São Paulo, que registra 281, mil casos, com 14,7 mil mortes. Na sequência, aparecem Rio de Janeiro (112,6 mil casos e 10 mil mortes), o Ceará (108,6 mil casos e 6,1 mil mortes), o Pará (103,2 mil casos e 4,9 mil mortes) e o Maranhão (80,4 mil casos e 2 mil mortes).