Conselho Estadual de Saúde define membros de câmaras técnicas

Amazonas – A composição de duas câmaras técnicas foi definida pelo Conselho Estadual de Saúde (CES-AM), durante reunião ordinária do colegiado nesta terça-feira (30), realizada no Auditório da Secretaria de Estado de Saúde (Susam). As câmaras emitem relatórios que subsidiam as tomadas de decisão do colegiado para o desenvolvimento de políticas públicas para a saúde do Amazonas.

As coordenações das comissões de Comunicação, Informação e Educação Permanente e de Fiscalização e Ações de Serviços de Saúde também foram escolhidas pelos conselheiros.

“A câmara técnica tem como finalidade articular e acompanhar as políticas e programas de interesse para a saúde, além de analisar as políticas e programas de suas respectivas áreas, bem como de acompanhar suas implementações e emitir pareceres e relatórios para subsidiar posicionamentos do pleno”, disse a secretária executiva do CES, Mary Anne Delgado.

A Comissão de Comunicação, aprovada na reunião, é composta por três membros, sendo eles o coordenador João Otacílio Libardoni dos Santos, a coordenadora adjunta Maria de Guadalupe de Souza Peres, e a terceira integrante, Valdenora da Cruz Rodrigues. Todos os membros são conselheiros do CES.

Já a Comissão Técnica de Fiscalização e Ações de Serviços de Saúde passa a ser coordenada pela conselheira Luana Kelly Lima Santana, que tem como adjunto o conselheiro Jameson Nabarro do Nascimento. Ainda integram a comissão Ronaldo André Brasil e Cleidinir Francisca do Socorro.

Ao todo, 17 pautas foram debatidas na 327ª reunião do CES, que ainda contou com o relatório da visita técnica do Conselho ao município de Humaitá.

De acordo com a apresentação do conselheiro estadual de saúde, Jamerson Nabarro, o Governo do Estado entregou ao município três respiradores, um desfibrilador, vacinas de rotina e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para o Hospital Dra. Luiza da Conceição Fernandes, em Humaitá, na região do Madeira.

CES – O Conselho é um colegiado cuja finalidade e objetivos básicos são o estabelecimento, o acompanhamento, o controle e a avaliação da política estadual de saúde.