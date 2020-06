Em Parintins, detentos diagnosticados com COVID-19 receberam alta

Parintins – A Prefeitura de Parintins anunciou que todos os internos da unidade prisional do município receberam alta da COVID-19. A unidade é de responsabilidade do Governo do Estado do Amazonas, sendo que a Prefeitura de Parintins promoveu o atendimento a todos os 22 diagnosticados, promovendo consultas médicas, testes e liberação de medicação para que os casos não agravassem ou chegassem a óbitos.

Segundo a enfermeira Samantha Sampaio, os internos foram consultados, inclusive os três que testaram negativo para a COVID-19 e encontram-se isolados dos demais. “Todos os 22 internos que testaram positivo e realizaram o tratamento com a primeira consulta feita pelo Dr Daniel hoje não apresentaram queixas e receberam alta da COVID-19 pelo Dr Rafael”, ressaltou.

A profissional informou ainda que todos foram examinados e medicados. “Alguns apresentaram queixas, mas não referentes à COVID-19 e sim a outras patologias clínicas”, concluiu. Ela acrescenta que ainda foram assistidos os internos da delegacia e servidores da Policia Civil e Secretaria de Administração Penitenciária.

O Secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, salienta que o combate ao novo coronavírus em Parintins prossegue em várias frentes para garantir o atendimento adequado a quem for diagnosticado com o vírus.