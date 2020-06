Quarta edição do ‘Muda Manaus’ será no bairro Cidade de Deus

Amazonas – O Governo do Amazonas realiza, entre os dias 2 e 4 de julho, a quarta edição do programa “Muda Manaus”, que tem como objetivo diminuir os índices de vulnerabilidade social levando serviços públicos aos bairros da capital. Com mais de 80 mil habitantes, o bairro Cidade de Deus, na zona norte, receberá as ações. O atendimento ao público seguirá todas as normas de segurança sanitária adotadas em razão do enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19).

Ao todo, serão 22 órgãos da administração estadual oferecendo serviços nas seis áreas de atuação do programa: Educação, Esporte e Lazer; Emprego e Renda; Infraestrutura, Habitação e Ordenamento Urbano; Justiça, Cidadania, Cultura e Assistência Social; Saúde e Assistência Familiar; e Segurança e Ordem Pública.

Os serviços serão oferecidos nas escolas estaduais Frei Mario Monacelli e Wilma Vitoriano Geber, essa última concentrando atendimentos da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) e da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), com ações voltadas principalmente ao enfrentamento ao Covid-19.

Para acessar os serviços, é necessário apresentar documentos pessoais, como carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento e certidão de casamento, se houver.

Novidades no atendimento – Com o objetivo de evitar aglomerações, em razão da pandemia do novo coronavírus, os atendimentos no “Muda Manaus” foram organizados obedecendo a regras de distanciamento, higiene e sanitização. Entre as novidades está a adoção de senhas eletrônicas para organizar o atendimento.