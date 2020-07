Brasil ultrapassa marca dos 60 mil mortos por coronavírus; infectados já são quase 1,5 milhão

Covid-19 – O impacto do coronavírus no Brasil vem superando as previsões até mesmo dos mais pessimistas. A Covid-19, chamada de “gripezinha” por Jair Bolsonaro, já matou, até a noite desta quarta-feira (1), 60.632 pessoas no país, segundo o mais recente balanço do Ministério da Saúde.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.038 novos óbitos.

O número de pessoas infectadas também segue crescendo e o Brasil já conta com quase 1,5 milhão de casos confirmados da doença. Nas últimas 24 horas, foram 46.712 novos registros, totalizando 1.448.753 casos desde o início da pandemia.

Na terça-feira (30), o país havia voltado a registrar os patamares mais altos de óbitos novos de um dia para o outro: tinham sido 1280 novos registros de mortes.