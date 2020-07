Eduardo Costa pede blogueira amazonense em namoro por rede social

Entretenimento – Diz o ditado popular entre os jovens que para quem é ligeiro, qualquer rede social é Tinder. E Eduardo Costa parece estar levando esse ensinamento a sério. O cantor não perdeu tempo e pediu a blogueira de moda Karen Vitcher em namoro após algumas mensagens trocadas pelo direct do Instagram.

Após Karen elogiar a live do sertanejo, Eduardo Costa mandou emojis de corações para a jovem, que mora em Manaus. No dia seguinte, ela elogiou outro vídeo do cantor e em menos de uma hora ele fez o pedido de namoro.

Será que vai rolar? Ela ainda não respondeu se aceita o namoro, mas já questionou se ele irá a Manaus. A Coluna do Leo Dias torce pelo amor