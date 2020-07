Feminicídio: TRT suspende salário de Rafael após morte de Miss

Amazonas – O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) suspendeu o salário do analista judiciário Rafael Fernandes Rodrigues, que confessou que matou a Miss Manicoré Kimberly Karen Mota. A polícia encontrou o corpo da jovem no apartamento de Rafael, na avenida Joaquim Nabuco, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.

O crime foi revelado no dia 12 de maio deste ano, segundo o TRT, Rafael Fernandes não recebe remuneração, em razão de não comparecer ao serviço desde o dia 11 de maio deste ano. A determinação de suspensão do pagamento durará enquanto ele permanecer ausente, pois a contrapartida para o recebimento se baseia no exercício do cargo.

O TRT estuda ainda a exoneração de Rafael do cargo que ocupava, que possui disciplina própria na Lei nº 8.112/90 e ainda será objeto de apreciação pelo TRT em Processo Administrativo Disciplinar (PAD), no momento oportuno, tendo em vista que o ato confessado por Rafael ainda não foi objeto de julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.