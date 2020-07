Flamengo enfrenta Boavista e anuncia transmissão do jogo pela internet

Rio de Janeiro – Já classificado para as semifinais da Taça Rio – segundo turno do Campeonato Carioca – o Flamengo entra em campo contra o Boavista às 21h30 desta quarta-feira (1º de julho), no Maracanã, pela quinta e última rodada do torneio. O principal desfalque do time comandado por Jorge Jesus será o atacante Gabigol, que será poupado devido a um desconforto muscular A partida será transmitida ao vivo pela internet, no canal FlaTV no Youtube, e também pelo na conta do clube no Twitter e Facebook.

A transmissão do duelo logo mais a noite, pode ser a primeira a ser totalmente produzida pelo Rubro-Negro na internet. No entanto, ao divulgar o jogo de hoje (1º) em seu canal no Twitter, próprio clube menciona que a transmissão via streaming ainda pode ser cancelada por via judicial. Na tarde desta quarta-feira (1º), a emissora recorreu da decisão na 7ª Camara Cível do Tribunal de Justiça do RJ, conforme mensagem publicada na conta do vice-presidente Rodrigo Dunshee de Abranches no Twitter. Na última segunda-feira (29), o juiz titular da 10ª Vara Cível, Ricardo Cyfer negou um pedido de liminar feito pela TV Globo, no intuito de proibir o Flamengo de transmitir os jogos do Campeonato Estadual.

O Flamengo não tem contrato com a TV Globo, diferente dos outros 13 clubes que disputam o Campeonato Carioca. A decisão pela transmissão por streaming (veiculação de vídeos em tempo real) foi embasada na Medida Provisória (MP) 984/2020, assinada pelo Presidente da República Jair Bolsonaro, no último dia 18. A MP atribui exclusivamente ao mandante da partida a responsabilidade de decidir a respeito da transmissão do jogo. Antes, as duas equipes – mandante e visitante – compartilhavam da decisão; os dois clubes tinham que ter contrato com a detentora de direitos de transmissão, o que impedia negociação individual de cada agremiação.