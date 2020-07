Governo estima adquirir 3,5 mil toneladas por meio do Programa de Aquisição de Alimentos

Amazonas – O Governo do Amazonas, por meio do Sistema Sepror, tem uma previsão de comprar 3,5 mil toneladas de alimentos oriundos da agricultura familiar de produtores do estado por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A estimativa é de que 150 mil pessoas sejam beneficiadas com estes alimentos. Na manhã desta quarta-feira (1º/07), técnicos do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado (Idam) e do Sistema Sepror participaram da palestra on-line sobre o Edital de Chamamento Público do PAA, que neste ano tem disponíveis R$ 8,5 milhões.

O edital do PAA/2020 foi lançado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, no último dia 29 de junho, e permanecerá aberto até o dia 29 de julho. “O PAA é oriundo do Ministério da Cidadania e se trata de um programa federal, executado pelo Estado, que compra alimento da agricultura familiar e doa para entidades da socioassistenciais de todo o Amazonas”, detalhou o titular da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), Petrucio Magalhães Júnior.

Em 2019, de acordo com dados do Ministério da Cidadania, o Amazonas foi o estado que mais abriu mercado institucional para a agricultura familiar no Brasil. Neste ano, o orçamento de R$ 8,4 milhões para o Amazonas está entre os dez maiores orçamentos do país (se comparado ao recurso disponível aos demais estados da federação), e é o maior da região Norte. Vale destacar que cada produtor rural pode comercializar, por ano e por Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAF), até R$ 6,5 mil.