Hospital 28 de Agosto retoma rotina de visitas a pacientes

Manaus – O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na zona centro-sul de Manaus, uma das maiores unidades da rede de urgência e emergência do Amazonas, retomou a rotina de visitas a pacientes, com exceção daqueles com o novo coronavírus. O retorno do serviço foi possível graças à redução das internações por Covid-19 no hospital, diminuindo o risco de transmissão do vírus.

A suspensão das visitas como forma de evitar a disseminação do vírus nos hospitais iniciou no dia 23 de março, com o início da pandemia do novo coronavírus no Amazonas e a necessidade das unidades em atender e internar também pacientes com Covid-19.

Segundo a diretora do Hospital 28 de Agosto, Alessandra Lima de Albuquerque, o retorno das visitas ocorre de forma gradativa e com todos os cuidados para garantir a segurança de pacientes, visitantes e profissionais.

“Todos os visitantes são orientados quanto à obrigatoriedade do uso de máscaras e à higiene das mãos, antes e após a entrada nas enfermarias, seja com álcool gel ou com a lavagem das mãos em pias localizadas nos setores do hospital”, explicou a diretora.

Para diminuir o risco de disseminação do vírus, o hospital estabeleceu três horários diferentes de visita para cada andar da unidade, com duração de 30 minutos. O horário para o 3º andar é das 14h às 14h30, no 4º é das 15h às 15h30, e no 5º das 16h às 16h30. É permitida apenas a entrada de uma pessoa.

Dos três maiores prontos-socorros da rede estadual, o Hospital 28 de Agosto é o que mais recebe pacientes de Manaus e do interior. Em 2019, por exemplo, a unidade registrou 15.100 das 33.646 internações registradas nos três maiores hospitais da cidade (28 de Agosto, João Lúcio Machado e Platão Araújo).