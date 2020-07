Idam realiza visita técnica a comunidades rurais de Benjamin Constant

Benjamin Constant – Famílias rurais das comunidades Bom Pastor II, Prosperidade II e São Pedro de Veneza, localizadas à margem direita do rio Solimões, em Benjamin Constant (distante 1.121 quilômetros de Manaus), receberam, na última semana, a visita de técnicos do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam). O objetivo foi levar orientações técnicas que resultem na qualidade dos alimentos produzidos na região.

Nas localidades, que fica distante a três horas via fluvial da sede do município, os produtores trabalham com os plantios de laranja, açaí, banana e criação de aves. Além de levar orientações técnicas, a visita dos técnicos do Idam buscou inserir os produtores nas políticas públicas disponíveis para o setor, como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), Cadastro da Agricultura Familiar (CAF), Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) e Cartão do Produtor Primário (CPP).

Para o gerente do Idam em Benjamin Constant, Denis Lima, é importante estar presente em localidades mais distantes levando Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) para quem não parou de produzir alimentos durante a pandemia. “O agro não parou e precisamos levar desenvolvimento para o campo. Nossa missão é informar os agricultores sobre às políticas públicas e como ter acesso a elas”, destacou.

Outras ações – Quinze famílias rurais das comunidades Santa Luzia, São Pedro de Veneza e estrada Crajari foram beneficiadas com a entrega de 300 quilos de sementes de milho. Benjamin Constant está entre os 27 municípios que receberam sementes de milho oriundas da parceria entre a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).

Segundo Denis, as sementes de milho serão cultivadas em uma área de seis hectares com expectativa de produção de três toneladas por hectare.