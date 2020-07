Sejusc realiza ação de cidadania com emissão de documentos na quarta edição do ‘Muda Manaus’

Manaus – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), vai oferecer 750 atendimentos para documentação básica na quarta edição do “Muda Manaus”, que acontece nos dias 2, 3 e 4 de julho nas escolas estaduais Frei Mario Monacelli e Wilma Vitoriano Geber, bairro Cidade de Deus, zona norte.

O secretário William Abreu, titular da Sejusc, explicou que serão disponibilizadas 100 senhas para emissão de 1ª via de RG, 100 para 2ª via e 50 senhas para 2ª via de certidão de nascimento para pessoas hipossuficientes. A secretaria também distribuirá 3 mil máscaras de tecido, provenientes do projeto “Costurando a Esperança – Protegendo Vidas”, iniciativa da secretaria que beneficiou 200 costureiras da capital pelo Clube de Mães Nossa Senhora Aparecida, e de doação da Imprensa Oficial do Estado.

De acordo com o secretário executivo de Cidadania da Sejusc, Joel Silva, a ação é de grande valor para a população, tendo em vista o período em que o serviço de emissão de documentos ficou afetado pela pandemia. A expectativa é atender mais de 700 pessoas naquela área.

“Será uma ação de extrema importância. A demanda por documentos é muito grande, e esta edição do programa vai diminuir as solicitações que existem naquela área do bairro Cidade de Deus. Todo o nosso trabalho será realizado seguindo as normas de segurança”.



Documentos necessários – Para solicitar a primeira via da identidade, é preciso apresentar a certidão de nascimento ou casamento originais, três fotos 3×4 e comprovante de endereço. Já para a segunda via, é necessário levar duas fotos 3×4, certidão de casamento ou nascimento originais e um comprovante de endereço.

Se o solicitante for menor de 18 anos, deve ir acompanhado dos pais, avós ou responsáveis legais munidos da documentação comprobatória. Para a emissão da 2ª via da Certidão de Nascimento, deve-se apresentar uma cópia do documento ou da Carteira de Identidade (original).