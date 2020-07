Socialite é condenada a pagar indenização de R$ 30 mil por comentário racista contra Ludmilla

Entretenimento – A socialite Val Marchiori foi condenada a pagar indenização de R$ 30 mil à cantora Ludmilla por danos morais. Marchiori comparou o cabelo de Ludmilla a uma esponja de aço ao comentar desfile do carnaval de 2016, na Rede TV.

A decisão foi emitida com base no rendimento financeiro de Marchiori pela juíza Françoise Picot Cully, da 3ª Vara Cível da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Na ocasião, Ludmilla desfilava pela escola de samba Salgueiro com uma fantasia que envolvia um aplique no cabelo. Ao comentar a transmissão, Marchiori elogiou a roupa e a maquiagem da cantora, mas ofendeu a arrumação do cabelo: “Esse cabelo dela está parecendo um bombril, gente!”.

Cully considerou que a socialite ofendeu não apenas a cantora, mas as mulheres negras como um todo. “É notório que são as pessoas de pele negra, majoritariamente, que apresentam cabelos ‘armados’ e volumosos, como uma de suas características peculiares, identificadoras da raça. Ao pontuar que o cabelo crespo visualizado no vídeo parecia com bombril, a primeira ré desqualificou um traço típico da raça negra”, afirmou a juíza na decisão.