Susam vai oferecer consultas médicas e exames durante o ‘Muda Manaus’

Manaus – A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) vai ofertar consultas médicas, exames e testes rápidos para HIV e sífilis durante a quarta edição do programa “Muda Manaus”, do Governo do Amazonas, nos dias 2, 3 e 4 de julho, na Escola Estadual Wilma Geber, no bairro Cidade de Deus, zona norte da capital.

As ações da secretaria incluem também marcações de consultas e exames, aferição de glicemia e pressão arterial, além de ações de educação em saúde e Práticas Integrativas e Complementares de Saúde (Pics), e vão se concentrar em um único local para melhor atender a população. Os atendimentos acontecem das 15h às 22h, na quinta-feira (02/07); das 8h às 17h, na sexta (03/07); e das 8h às 14h, no sábado (04/07).

Com o advento da pandemia, foi montada uma estratégia preventiva de segurança para evitar contaminação no ambiente. Será montado um fluxo de sentido único e também será feito um pré-agendamento, para localizar usuários que tiveram as consultas suspensas devido à pandemia de Covid-19.

No local serão ofertados para a população, com livre demanda, testes rápidos de HIV e sífilis, que serão realizados pela equipe do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) da Policlínica Gilberto Mestrinho. Também haverá oferta de testes rápidos para Covid-19.

Consultas médicas – Durante os três dias, mais de 200 consultas médicas serão oferecidas, entre cardiologia, ginecologia, pediatria, reumatologia, dermatologia e clínica médica. Serão realizados ainda exames de eletrocardiograma e ultrassonografia.

No local também haverá um núcleo da Central de Regulação para agendamento no Sistema Integrado de Gestão Eletrônica de Document (Sisreg) de exames e procedimentos solicitados durante as consultas médicas.

Programação – Conforme o plano de ação de saúde, na quinta-feira (02/07), a partir das 14h, haverá atendimento de clínica médica (25 vagas), ginecologia (50 vagas), pediatria (20 vagas), além de auriculoterapia, ações de educação em saúde e teste rápidos de HIV, sífilis e Covid-19, com livre demanda.

Na sexta-feira (03/07), as atividades iniciam às 8h e encerram às 17h, com oferta de exames de eletrocardiograma (60 vagas), ultrassonografia (55 vagas), ginástica laboral e testes rápidos. Os usuários terão acesso a consulta em clínica médica (25 vagas) e reumatologia (15 vagas).

No sábado (04/07), o atendimento será a partir das 8h, com consultas de ginecologia (25 vagas), cardiologia (20 vagas), dermatologia (40 vagas) e exames de ultrassonografia (25 vagas), além da oferta de testes rápidos para HIV, sífilis e Covid-19.

Durante os três dias do “Muda Manaus”, a Susam vai disponibilizar uma ambulância com equipe multidisciplinar no local do evento para atuar em casos de emergência.