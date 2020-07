Vereador de Autazes, Marcelinho Maia morre devido complicações da Covid-19

Autazes – O vereador de Autazes, Heverton Marcelo (Marcelinho Maia), faleceu nesta quarta-feira(1º) vítima de complicações novo coronavírus (covid-19). De acordo com publicação de pessoas próximas do parlamentar, ele estava internado no Hospital Delphina Aziz, em Manaus.

Nas redes sociais várias publicações prestaram últimas homenagens ao parlamentar. Sobretudo, ele que também foi presidente da Câmara Municipal do município.

O prefeito Andreson Cavalcante expressou pesar em uma postagem. “Nos despedimos do Vereador Marcelinho Maia com o coração aflito, pois tivemos a honra de conhecer o grande ser humano que ele era”.

Com o falecimento do vereador, também foi adiada a inauguração da Escola Municipal Santo Antônio. Esta, portanto, fica localizada no Aracá Grande, zona rural de Autazes.