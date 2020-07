Aeroporto de Parintins volta a receber voos comerciais

Parintins – Depois de quatro meses sem operações de voos comerciais, o aeroporto de Parintins volta a operar nesta sexta-feira, 03 de julho. A reabertura do terminal aeroportuário foi definida pelo Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus de Parintins. Desde o dia 30 de junho as viagens comerciais estão autorizadas.

Com a retomada, as empresas áreas MAP, Total e Twoflex vão realizar operações nas segundas, quartas, sextas e nos sábados. Os voos serão realizados pela manhã e tarde, e terão como destinados Manaus, Belém e outras cidades do Pará.

Segundo o prefeito de Parintins, Bi Garcia, a retomada das viagens aéreas ocorrerá de acordo com todos os procedimentos necessários para prevenir a propagação do coronavírus, como definem órgãos reguladores da saúde.

“Foi montada toda uma estrutura para desinfecção do aeroporto e aeronaves. Tudo o que está sendo feito segue recomendações técnicas. Nessa retomada é obrigatório o uso de máscaras, tanto por parte colaboradores do aeroporto e companhias áreas, quanto dos passageiros durante as viagens”, explica o prefeito.

Foto: Yuri Pinheiro