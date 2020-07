Brasil atinge 1.539.081 casos de covid-19; mortes vão a 63.174

Covid-19 – O Brasil registrou 42.223 novos casos de covid-19, doença respiratória provocada pelo novo coronavírus, nas últimas 24 horas. Com os dados apresentados pelo Ministério da Saúde, nesta sexta-feira (3), o contingente acumulado de infectados foi para 1.539.081. Governo federal estima que 868.372 estão recuperados.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, o País é o segundo em número de doentes em todo o mundo. Os Estados Unidos continuam liderando o ranking, com 2.780.916 pessoas contaminadas desde o início da crise sanitária. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), mais de 10 milhões já foram infectados no planeta.

Entre ontem e hoje, as secretarias estaduais de saúde notificaram 1.290 mortes. Ao todo, o Brasil acumula 63.174 vítimas fatais. Segundo a pasta, há ainda 3.968 óbitos em investigação —em processo de análise laboratorial. A taxa de letalidade, que é o percentual de mortes entre os infectados, é de 4,1%.