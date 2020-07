Governador anuncia a entrega de 230 equipamentos de imagem para a saúde na capital e interior

Amazonas – O governador Wilson Lima anunciou, nesta sexta-feira (03), a entrega de 230 equipamentos para reforçar o parque de imagens das unidades de saúde do Amazonas. São 230 itens, entre eletrocardiógrafos, equipamentos de raio-X e aparelhos de ultrassom, para a capital e o interior do estado.

De acordo com Wilson Lima, a entrega faz parte da reestruturação da saúde no Amazonas. “Continuamos avançando na melhoria da estrutura das unidades de saúde para que a população receba um atendimento de melhor qualidade”, frisou.

A modernização promovida na Secretaria de Estado de Saúde (Susam) vai possibilitar diagnósticos mais precisos e rápidos no interior e na capital. “Dos equipamentos adquiridos pela Susam, 171 serão entregues na capital e 59 no interior do estado”, explicou o secretário executivo da Susam, Marcellus Campêlo.

Alguns dos equipamentos vão substituir, em Manaus, aparelhos com até 20 anos de uso. Ao todo, cerca de 50 unidades da rede estadual de saúde da capital receberão os equipamentos. Conforme o secretário executivo de Atenção Especializada da Capital (SEA-Capital) da Susam, Thales Schincariol, além da renovação, a entrega vai oferecer novos serviços aos usuários do SUS nas unidades.

“(Os equipamentos) precisavam ser renovados, e algumas unidades não tinham esses equipamentos, como o eletrocardiograma. Esses equipamentos vão começar a suprir a nossa demanda reprimida e atender melhor a população”, disse Thales Schincariol.

Os novos aparelhos de eletrocardiograma, por exemplo, já fornecem o exame acompanhado do laudo preliminar, que pode ser validado imediatamente pelo médico, dando mais rapidez no diagnóstico.

“Alguns dos aparelhos já chegam com laudos preliminares que só precisam da validação, não precisariam ser encaminhados a um médico para ser avaliado, depois ser anexado etc. Então vamos melhorar o atendimento com essa celeridade”, disse o secretário da SEA-Capital.