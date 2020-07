Governo beneficiou 1.112 famílias com o “Apoio Cidadão” em Iranduba

O Governo do Amazonas beneficiou 1.112 famílias e injetou um total de R$ 667.200,00 na economia de Iranduba. Este é, de acordo com a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), o balanço do programa “Apoio Cidadão” no município, localizado na Região Metropolitana de Manaus (RMM).

O programa é uma das iniciativas do governador Wilson Lima no enfrentamento dos impactos sociais e econômicos da pandemia provocada pela Covid-19 junto à população em situação de vulnerabilidade social. O “Apoio Cidadão” teve o objetivo de garantir segurança alimentar e prevenir a disseminação do novo coronavírus entre a população mais vulnerável.

Cada um dos beneficiários do programa, selecionados a partir do Cadastro Único do Governo Federal, recebeu três parcelas de R$ 200 (abril, maio e junho), totalizando R$ 600 em três meses, para aquisição de itens da cesta básica e material de higiene e limpeza. Na capital, a entrega dos cartões do auxílio emergencial foi feita exclusivamente pelos Correios, enquanto, no interior, a logística coube às prefeituras.

Ação presencial – Na manhã desta sexta-feira (03/07), a equipe técnica da Seas esteve no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) de Iranduba para realizar a ação presencial final do programa. Na ocasião, foram entregues 55 cartões de beneficiários do “Apoio Cidadão”. Além do reforço na assistência social, o programa incrementou a economia de Iranduba, uma vez que o recurso disponibilizado foi gasto no comércio do município.