Homem suspeito de feminicídio posta vídeo em que pede “mil desculpas” e apaga

Brasil – Um homem suspeito de matar a namorada, Thayane Nunes da Silva, postou um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas, sem explicar o porquê. Gilton Santos Pinto apagou a postagem depois, de acordo com o portal G1.

Thayane era arquiteta e foi encontrada morta no apartamento onde morava em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira (2). Gilton foi preso após um acidente na BR-101 em que atingiu três carros.

No vídeo, Gilton afirmou: “Estou aqui pedindo mil desculpas pelo que aconteceu hoje, para depois não me julgarem, julgarem os meus familiares. Porque a vida, é, ninguém sabe o que se passa com um casal”. Depois, a postagem foi apagada.

A Polícia Militar afirmou que vizinhos do casal teriam ouvido a briga no apartamento, e quando os agentes chegaram no local, Thayane já estava morta e Gilton tinha fugido.

O agressor fugiu com o carro de Thayane pela Rodovia Rio-Santos, em direção ao litoral sul do Rio de Janeiro. Testemunhas afirmaram que ele dirigia pela contramão quando atingiu outros três veículos