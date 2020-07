Movimento que pede saída do governador reúne 8 pessoas em frente à Aleam

Manaus – Na manhã desta sexta-feira, 3, um grupo de manifestantes se reuniu em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) para pedir a saída do governador Wilson Lima. O grupo pedia para que os parlamentares colocassem em votação o pedido de impeachment do governador.

O movimento Amazonas Pela Democracia costuma realizar manifestações de forma pacífica, no entanto, o grupo vem perdendo força em Manaus. A primeira manifestação que pediu a saída do presidente Jair Bolsonaro, aconteceu na Avenida Djalma Batista, no dia 2 de junho, o grupo reuniu cerca de 500 pessoas.

Já no dia 13 de junho, o grupo se reuniu na Praça da Saudade, no Centro de Manaus, neste evento, de acordo com a Polícia Militar, cerca de 100 pessoas compareceram ao ato. Nesta sexta-feira, apenas oito pessoas se reuniram em frente à Aleam.

Foto: Radar Amazônico