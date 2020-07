Trabalhador emite boleto no próprio nome para poder sacar dinheiro do auxílio emergencial

Beneficiários do auxílio emergencial vêm adotando uma estratégia para driblar o cronograma de saques da Caixa e ter acesso imediato ao dinheiro: emitem boletos de pagamento no próprio nome e, assim, conseguem transferir os recursos depositados na conta digital do banco.

A mesma estratégia de gerar boletos está sendo feita para antecipar saques do FGTS emergencial , que serão liberados a partir de 25 de julho, e vem apresentando problemas para acesso por aplicativo , como a própria Caixa reconheceu na quinta-feira, 2.

Quando a Caixa deposita o dinheiro do auxílio, apenas pagamento via boletos e compras com QR Code ou cartão de crédito digital são permitidos num primeiro momento. A liberação de saques ou transferências é feita após semanas, uma medida para evitar filas nas agências.

NuBank, PagSeguro e Mercado Pago são algumas das instituições financeiras que oferecem a emissão de boletos em nomes de pessoas físicas, um serviço considerado legal, de acordo com o Banco Central (BC).