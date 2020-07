Amazonas completa 100% dos municípios polos e subpolos com respiradores

Amazonas – Até o final da próxima semana, 100% dos municípios polos e subpolos das regionais de saúde vão estar com respiradores instalados pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam). A medida beneficia mais de 860 mil amazonenses, que residem nas 16 cidades do interior. Nesta sexta-feira (03), a Susam recebeu mais 18 respiradores do Ministério da Saúde (MS) para completar todos os municípios com suporte avançado de vida.

Neste sábado (04/07), a Susam entrega dois respiradores e dois monitores multiparamétricos para o município subpolo Coari (a 363 quilômetros da capital) e até a quarta-feira (08/07), mais dois respiradores e monitores para Guajará (a 1.475 quilômetros de Manaus). Também vão receber, ao longo da semana, um respirador cada os municípios de Apuí, Canutama, Envira, Itamarati, Japurá, Juruá, Manicoré, Maraã, Pauini, Tapauá e Comunidade de Santo Antônio do Matupi.

O município de Humaitá, no início de junho, havia recebido três respiradores e por conta do aumento do número de casos de Covid-19, receberá mais três aparelhos.

“É importante dizer que nós não estamos apenas entregando os equipamentos. Nós estamos entregando, instalando e treinando as equipes, levando mais qualidade e saúde para a população. No momento Covid, esses equipamentos são importantes para ajudarem na assistência aos pacientes e após a Covid, serão um legado para os municípios”, afirmou o secretário executivo de Atenção Especializada ao Interior da Susam, Cássio Espírito Santo.

O interior conta com 216 respiradores, entre aquisições do Estado, do Ministério da Saúde (MS), dos municípios e doações, um aumento de mais de 230% depois da pandemia. Os equipamentos permitem a montagem de leitos de Unidades de Cuidados Intermediários (UCI), que fazem parte do plano de apoio do Governo do Amazonas aos municípios no enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19).