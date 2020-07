Capitão da PM que jogou rajada de água durante live do Caprichoso vai responder processo; veja vídeo

Manaus – O subcomandante do Batalhão da Polícia Militar de Parintins, capitão Ricardo Viana, vai responder à sindicância por ter direcionado o banzeiro de jet ski contra a live que o boi Caprichoso realizava à beira do lago do Macurany, nos arredores da ilha de Parintins.

A apuração foi determinada pelo comandante-geral da PM-AM, coronel Airton Norte.

A água lançada pelo capitão destruiu equipamentos da transmissão e instrumentos musicais.

Além disso, provocou indignação das pessoas que assistiram ao vídeo, que viralizou nas redes sociais, neste domingo (05).

O comandante da PM de Parintins, tenente-coronel Corrêa, informou ao BNC AMAZONAS que o capitão Ricardo Viana assumiu a autoria da ação e as responsabilidades pelos prejuízos causados.

Segundo Corrêa, seu sub explicou que não teve intenção de provocar prejuízos e que apenas repetiu uma brincadeira que costuma fazer com o dono da chácara onde ocorria a transmissão.

Disse também que só depois se deu conta do problema, mas que já entrou em contato com o dono da chácara e com os diretores do bumbá.

Veja: