Detran-AM muda horário de atendimento a partir desta segunda-feira

O horário de atendimento ao público do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) sofrerá mudanças a partir desta segunda-feira (06/07), atendendo a uma determinação do Governo do Amazonas voltada à prevenção e ao combate ao novo coronavírus (Covid-19).

O novo horário de atendimento ao público será das 9h às 15h. Essa alteração afetará o horário de agendamento dos serviços, que iniciava uma hora antes.

O Detran-AM informa que nenhum usuário será prejudicado. Quem tem agendamento marcado no horário das 8h às 8h50, poderá comparecer no dia agendado, a partir das 9h até às 15h, que serão encaixados para receber o atendimento.

A partir da próxima segunda-feira, os novos agendamentos serão realizados e seguirão o novo horário de atendimento.

Faltosos – No início do mês de junho, houve o retorno do agendamento para o atendimento presencial na sede do órgão. Mas, 60% da população não compareceu no dia e hora marcados.

Devido à redução da capacidade de atendimento em função da pandemia, as vagas estão reduzidas. Então, o órgão orienta que, caso a pessoa não possa comparecer, cancele o agendamento, no site, para que outro usuário seja atendido.