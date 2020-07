Flutuantes são fechados e autuados por irregularidades em Manaus

Na tarde deste sábado (04), a Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), continuou a ação em estabelecimentos, dessa vez, em flutuantes da capital amazonense.

A CIF, na ação deste sábado, contou com a participação de equipes da Polícia Civil do Amazonas, Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amazonas, além da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) e Visa Manaus, órgão municipal.

Um dos flutuantes foi interditado por irregularidades na cozinha. Conforme informações da FVS, houve a necessidade de fechamento porque as irregularidades identificadas ofereciam perigo aos banhistas, como precariedade na estrutura física, falta de higiene no local de trabalho, facilidade de entrada de roedores na cozinha através de buracos e armazenamento inadequado de alimentos e utensílios.

Outro flutuante foi autuado por irregularidades como falta de higiene em equipamentos, redimensionamento da cozinha, telamento nas aberturas da cozinha, além da ausência de organização no local de trabalho, entre outros.

“Um terceiro flutuante estava atendendo a todos os protocolos, mas recebeu orientação. A CIF vai continuar nos rios e também na parte da noite, nas casas de shows e bares da cidade de Manaus”, disse o delegado Bruno Fraga, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), que participou da fiscalização.