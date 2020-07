Morre jardineiro que escreveu ‘felis natal’ em praça de cidade

Brasil – O funcionário de serviços gerais, Lindomar Lourenço Martins – popularmente conhecido como Jaburu, faleceu no sábado (4), na cidade de Jaciara (144 km ao Sul).

Ele era servidor do município e ficou necionamente conhecido por escrever ‘felis natal’ no jardim de uma praça durante uma poda no final do ano.

O erro na escrita chamou atenção da mídia nacional, em entrevistas, o jardineiro falou como sua intenção de felicitar os moradores de Jaciara para que tivessem um feliz natal.

O caso aconteceu em 2018, na ocasião Lindomar destacou ainda que faria tudo para que seu filho, no ensino fundamental, na época, pudesse concluir uma faculdade.

A Prefeitura de Jaciara divulgou nota lamentando a morte. “Jaburu atuava como jardineiro no setor de urbarnismo, tendo sempre muita notoriedade entre a comunidade pela forma como executava suas atribuições. Uma grande perda para todos nós”, disse.