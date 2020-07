Após receber R$3 milhões da França, Arthur vai tratar Covid-19 em SP

MANAUS – O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSD), diagnosticado com Covid-19 no dia 29 de junho, viajou para São Paulo nesta segunda-feira, 06/07. De acordo com a Secretaria Municipal de Coumunicação (Semcom), o quadro não é grave e o prefeito até teria alta hospitalar já nesta semana. Entretanto, ele decidiu fazer um checkup e exames complementares.

Na sexta-feira, 03, o prefeito anunciou que o governo da França destinou recursos na ordem de €$ 500 mil, aproximadamente R$ 3 milhões, para serem investidos no fortalecimento de ações de enfrentamento à pandemia nas áreas de assistência social e saúde.

Os recursos, já nos cofres da Prefeitura de Manaus, foram destinados com base na apresentação de dois projetos, com custo total de até €$250 mil cada.

Mesmo com hospital de campanha municipal desativado, Arthur Neto aceitou ajuda do país francês. No dia 14 de junho, a Prefeitura de Manaus anunciou a desativação do hospital municipal em meio à pandemia do novo coronavírus.