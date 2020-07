FPS direciona mais de R$ 500 mil para setores social e primário de Nova Olinda do Norte

Amazonas – O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), do Governo do Amazonas, realizou a entrega, em Nova Olinda do Norte, de bens obtidos por meio de edital para uma associação do setor social e ainda, uma cooperativa e uma associação do setor primário. A solenidade aconteceu hoje (06/07), às 17h, na sede da Pestalozzi do município.

A vice-presidente do FPS, Kathelen Santos, ressaltou a importância de realizar a entrega dos bens. “Mais do que nunca é preciso dar esse suporte às Organizações da Sociedade Civil (OSC) visando melhorar a qualidade de vida do agricultor e também das pessoas assistidas pela Pestalozzi de Nova Olinda do Norte. Políticas públicas como essa, de levar incentivo e prestar assistência aos cidadãos, são prioridade no Governo Wilson Lima”, frisou.

A ação beneficiou 605 famílias do município, além de proporcionar melhores condições de trabalho, incentivar o aumento da produção e a conservação do meio ambiente.

No setor primário, a Associação Comunitária Agroextrativista de Canumã (Ascomac) produz anualmente 800 toneladas de pimentão, 15.500 maços de coentro, 15.600 maços de cebolinha, 12 mil pés de alface e 125 toneladas de farinha de mandioca. A Associação foi beneficiada com um trator agrícola 75CV, grade aradora e kit de lâmina frontal. Estes equipamentos irão aumentar em 50% a capacidade produtiva e em 100% a mecanização agrícola das áreas degradadas.

Já a Cooperativa Mista Agropecuária da Agricultura Familiar de Nova Olinda do Norte (COOMAGAFNON) tem uma produção anual de 10 toneladas de cupuaçu, 16 mil maços de coentro, 18 mil maços de couve, 20 toneladas de macaxeira e 30 toneladas de banana. A cooperativa obteve por meio de edital os seguintes equipamentos: um trator agrícola 75CV, uma grade aradora e kit de lâmina frontal. Com os novos equipamentos, a cooperativa alcançará melhores condições na produção e aumentará a produtividade agrícola em 50%.

Mobilidade – No setor social, a Pestalozzi atende pessoas com deficiência, da criança ao idoso, atuando no desenvolvimento de suas potencialidades e disponibilizando também serviços de educação e saúde, como consultas com médico, nutricionista, dentista, fisioterapeuta e fonoaudiólogo.

A instituição recebeu materiais permanentes e um veículo do Fundo de Promoção Social. O automóvel viabilizará melhores condições de transporte no âmbito da associação e em consequência, contribuirá para ampliar a abrangência dos atendimentos, visando também a segurança, conforto e mobilidade das pessoas assistidas.

Parceria – Ainda na ação, o FPS entregou 600 máscaras, kits de limpeza e 50 frascos de álcool em gel, que foram doados pela Secretaria de Assistência Social do Estado do Amazonas (Seas). Além disso, o Fundo também entregou 12 cadeiras de rodas e posturais, resultado de parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

FPS – Por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, o Governo do Amazonas seleciona, custeia e monitora projetos sociais que promovam inclusão social e produtiva de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica.