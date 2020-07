Jovem de 19 anos quebra o pescoço ao empinar moto e morre de forma prematura

Pará – Uma tragédia aconteceu com um jovem que mora na cidade de Parauapebas no Pará. O jovem foi identificado como Igor Eduardo Pinheiro de Souza e tinha uma vida inteira pela frente. Com apenas 19 anos muitos sonhos a realizar e muitas coisas a viver, mas infelizmente acabou perdendo a vida de forma precoce por causa de sua própria imprudência.

De acordo com informações da Polícia Civil Igor Eduardo estava empinando uma moto na Rodovia PA-160 perto de um bairro conhecido como Residencial Alto.

Igor teria perdido o controle da moto e acabou se chocando de maneira violenta contra duas muretas que dividem os dois lados da pista e foi nesse momento que o jovem fraturou o pescoço e veio a óbito.

O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao ferimento. O caso serve de alerta a muitos outros jovens que arriscam a vida de maneira perigosa empinando motos ou fazendo manobras radicais seja em carro ou com bicicleta ou em motos, tal imprudência e falta de noção do perigo pode terminar em tragédia como aconteceu com o jovem cheio de vida e tão novo.

Por causa da juventude da adrenalina do momento os jovens costumam não pensa nos perigos que estão correndo, muito são os jovens que gostam de praticar esse tipo de manobra radical, infelizmente Igor Eduardo não teve sorte e acabou morrendo deixando um vazio no coração da família.