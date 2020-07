Pesquisa aponta Amazonino e David Almeida no 2º turno para prefeito

MANAUS – Pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 06/06, pelo Instituto Pontual mostra que Amazonino e David Almeida aparecem a frente de todos os demais candidatos na disputa pela Prefeitura de Manaus. Enquanto o experiente ex-governador ex-prefeito tem 29,9%, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado (ALEAM) marca 17,7% na pesquisa estimulada – quando os nomes são colocados para o eleitor escolher. As informações são do Blog do Mário Adolfo e Portal O Poder.

O levantamento mostra também a ascensão do pré-candidato a prefeito da capital amazonense e deputado federal capitão Alberto Neto (Republicanos), que aparece em terceiro lugar, com 5,9%, desbancando o também deputado federal José Ricardo, do PT.

Em quarto lugar na pesquisa Pontual aparece o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB), com 5,7%, seguido de José Ricardo, que caiu duas posições em relação à pesquisa anterior e agora está em quinto lugar, com 4,0% da preferência dos entrevistados.

Na sequência, vêm Josué Neto (PRTB) empatado com a delegada licenciada da Polícia Civil, Débora Mafra (PSC), ambos com 3,2%, seguidos do ex-deputado federal Alfredo Nascimento (PL), com 2,3%; do empresário Romero Reis (Novo), 1,3%; e do deputado estadual Ricardo Nicolau (PSD), com 0,5%.

A coleta de informações foi feita entre os dias 4 e 11 de junho e 935 eleitores foram entrevistados.

Indefinição

A pesquisa revela que o eleitorado manauense ainda está muito confuso em relação aos nomes que pleiteiam a Prefeitura de Manaus e mostra que os votos brancos e nulos alcançam 21,1% das intenções, superando os percentuais alcançados por David Almeida, que está em segundo lugar no levantamento.

Já os indecisos são 5,2% dos entrevistados.

Rejeição

Nesta edição da pesquisa mostra que o maior índice de rejeição está com o deputado e ex-prefeito de Manaus, Serafim Corrêa, com 17,9%, seguido de perto por Alfredo Nascimento – também ex-prefeito de Manaus – com 17,4%.

Amazonino, que tenta o quarto mandato de prefeito da capital amazonense, aparece em terceiro lugar, com 14,0% de rejeição; seguido de José Ricardo, com 5,2%. David Almeida, Josué Neto e Débora Mafra, possuem 4,2%, 3,7% e 2,0% de rejeição, respectivamente.

Já os pré-candidatos Ricardo Nicolau, Romero Reis e capitão Alberto Neto possuem rejeição quase zero. Nicolau recebeu 1,2%; Romero, 1,0%; e Alberto Neto, 0,7%, o que revela um ponto positivo para seu crescimento nas pesquisas eleitorais.

A pesquisa reforça o cenário indefinido da disputa majoritária em Manaus, em que aqueles entrevistados que rejeitaram todos os nomes apresentaram somam 18,1% e, os indecisos, 14,6%.